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В Гатчине пенсионер на иномарке сбил школьника
Сегодня, 11:22
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В Гатчине пенсионер на иномарке сбил школьника

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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 27 мая, в Гатчине произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. На улице Воскова у дома № 1  пенсионер, находясь за рулем автомобиля "Хонда", сбил 9-летнего мальчика. 

Известно, что школьник перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате случившегося ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Фото: Piter.tv

Теги: дтп гатчина, пенсионер водитель, полиция, сбил школьника, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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