В Гатчине пенсионер на иномарке сбил школьника

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 27 мая, в Гатчине произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. На улице Воскова у дома № 1 пенсионер, находясь за рулем автомобиля "Хонда", сбил 9-летнего мальчика.

Известно, что школьник перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате случившегося ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: cамокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv