  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В массовом ДТП на севере Петербурга пострадали пассажиры автобуса
Сегодня, 14:59
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

На севере Петербурга 8 апреля произошло массовое ДТП, рассказали очевидцы в социальных сетях. 

На пересечении проспекта Энгельса и 8-го Верхнего переулка столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Травмы получили около пяти пассажиров общественного транспорта, всего в салоне находились порядка 20 человек. По предварительным данным, причиной аварии мог стать резкий маневр одного из участников движения, пишет 78.ru. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель Kia Rio погиб в ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга, его 17-летнего сына госпитализировали в больницу. В машину врезался мужчина за рулем TENET T7. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии