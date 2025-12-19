  1. Главная
Сегодня, 16:40
На Парашютной улице произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, днем 16 января столкнулись как минимум три автомобиля.

Серьезное массовое ДТП произошло на Парашютной улице перед перекрестком с дорогой в Каменку в Петербурге. По словам очевидцев, днем 16 января столкнулись как минимум три автомобиля. 

Одну машину вынесло в кювет. В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель автомобиля Chevrolet врезался в жилой дом в Красном Селе. Кроме того, мужчина протаранил припаркованную машину. Транспортные средства серьезно повреждены. 

