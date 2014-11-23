Дрозденко сравнил санкции с бандитским переделом рынка

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал антироссийские санкции. В частности — последние, связанные с запретом на движение для грузовиков по территории Финляндии и Прибалтики.
Запрет движения российских и белорусских грузовиков по территории Финляндии и Прибалтики напомнил историю про международные перевозки 90-х, когда по Ленинградской области колесили фуры с финскими, польскими и литовскими номерами. Тогда они "держали" рынок международных автомобильных перевозок.
Глава региона отметил, что ситуация похожа на "бандитский передел рынка".
Напомним, в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будут останавливать и разворачивать обратно.
Фото: Pexels
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