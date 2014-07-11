Дрозденко предложил отложить реализацию второго этапа КАД-2

Это необходимо для повышения приоритета критически важных для региона дорожных проектов.

Губернатор Ленинградской области предложил правительству России отложить реализацию второго этапа КАД-2, чтобы повысить приоритет критически важных для региона дорожных проектов. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Речь идёо о:

– 1 и 2 этапах обхода Мурино;

– автодороге Юкки — Кузьмолово.

Как отметил Дрозденко, в этих частях Всеволожского района дорожная инфраструктура перегружена уже сейчас. "Расшивку" этих проблемных зон требуется провести максимально оперативно. Соответствующее письмо Александр Дрозденко направил вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко