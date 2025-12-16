Мужчина жестоко избил оппонента в центре Петербурга

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Росгвардейцы задержали на Лиговском проспекте участника уличной драки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти накануне.

Утром 17 июня напротив станции метрополитена "Площадь Восстания" между двумя знакомыми возник конфликт после совместного распития алкоголя. В результате 45-летний мужчина ударил своего оппонента бутылкой по голове. Последний получил серьезную травму и упал на тротуар. Очевидцы обратились в полицию.

Напавшего поймали и доставили в 28-й отдел, пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее на Piter.TV: на Колтушском шоссе иностранец устроил драку.

Фото: пресс-служба Росгвардии