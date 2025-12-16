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Мужчина жестоко избил оппонента в центре Петербурга
Сегодня, 8:38
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Мужчина жестоко избил оппонента в центре Петербурга

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Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Росгвардейцы задержали на Лиговском проспекте участника уличной драки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти накануне. 

Утром 17 июня напротив станции метрополитена "Площадь Восстания" между двумя знакомыми возник конфликт после совместного распития алкоголя. В результате 45-летний мужчина ударил своего оппонента бутылкой по голове. Последний получил серьезную травму и упал на тротуар. Очевидцы обратились в полицию. 

Напавшего поймали и доставили в 28-й отдел, пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 

Ранее на Piter.TV: на Колтушском шоссе иностранец устроил драку. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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