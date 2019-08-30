  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Стрельне задержали участника дорожного конфликта на Land Rover
Сегодня, 9:58
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Полицейские Петербурга задержали водителя Land Rover, распылившего перцовку в дорожном конфликте. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в МВД России. 

Правоохранителям Красносельского района накануне поступили сведения о перепалке на пересечении улицы Партизана Германа с Петергофским шоссе. Злоумышленник распылил содержимое перцового баллончика в лицо оппонента, после чего скрылся. Пострадавший обратился в медицинское учреждение. 

Спустя несколько минут на Фронтовой улице в Стрельне поймали 43-летнего напавшего. Его доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на улице Симонова мужчина повредил остановку ножом. В отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Злоумышленник помещен в специальное помещение для административно задержанных лиц. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии