В Стрельне задержали участника дорожного конфликта на Land Rover

Полицейские Петербурга задержали водителя Land Rover, распылившего перцовку в дорожном конфликте. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в МВД России.

Правоохранителям Красносельского района накануне поступили сведения о перепалке на пересечении улицы Партизана Германа с Петергофским шоссе. Злоумышленник распылил содержимое перцового баллончика в лицо оппонента, после чего скрылся. Пострадавший обратился в медицинское учреждение.

Спустя несколько минут на Фронтовой улице в Стрельне поймали 43-летнего напавшего. Его доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на улице Симонова мужчина повредил остановку ножом. В отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Злоумышленник помещен в специальное помещение для административно задержанных лиц.

