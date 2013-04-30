  1. Главная
С 11 ноября движение на Конюшенной площади будет перекрыто
Сегодня, 16:50
Также ограничения коснутся и набережной канала Грибоедова.

На Конюшенной площади в Петербурге с 11 ноября до 31 января 2026 года запретят движение транспорта. Также ограничения коснутся и набережной канала Грибоедова, пишет "Бриф24"

В частности, проезд закроют на участке набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста. Там будут обустраивать каток. Помимо этого, с 11 по 15 ноября на этих же участках и в Михайловском проезде от дома 2А по набережной канала Грибоедова до Конюшенной площади запретят остановку автомобилей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга временно ограничат движение для монтажа декоративной подсветки. Закроют съезд в сторону Москвы. 

Фото: pxhere 

