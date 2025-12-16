В выходные РЖД запустит дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом

Мера будет принята в связи с увеличением пассажиропотока.

В предстоящие выходные, 19–21 июня, в связи с увеличением пассажиропотока между Петербургом и Москвой будут введены дополнительные скоростные поезда "Ласточка". Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале ОАО "РЖД".

Расписание движения из Москвы:

Поезд №722 отправится в Петербург 19 и 20 июня в 18:45. Время прибытия — 01:12. В пути следования поезд сделает остановки в Твери и Бологом.

Расписание движения из Петербурга:

Поезд №845 будет курсировать в Москву 20 и 21 июня, отправляясь в 10:20. Прибытие на Ленинградский вокзал в Москве запланировано на 17:45. Поезд проследует с остановкой в Бологом.

Составы сформированы из пяти вагонов, предлагающих пассажирам выбор между классами обслуживания "Базовый", "Эконом" и "Комфорт". Также в поезде предусмотрены специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для покупки во всех каналах продаж.

Ранее мы сообщили о том, что за 5 месяцев "Ласточки" перевезли более 32 тыс. пассажиров из Петербурга в Старую Руссу.

Фото: Telegram/ СПб-Главный