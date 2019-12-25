Благодаря прокуратуре Петербурга работникам организации выплатили долг свыше 20 млн рублей

Оплату ожидали 100 сотрудников.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. У ООО "Технополис-С" была задолженность по заработной плате перед 100 сотрудниками на общую сумму свыше 20 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 11 сентября.

Прокурор внес представление генеральному директору организации. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме. Помимо этого, выплачена компенсация за задержку зарплаты.

Фото: Piter.TV