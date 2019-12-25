  1. Главная
Благодаря прокуратуре Петербурга работникам организации выплатили долг свыше 20 млн рублей
Оплату ожидали 100 сотрудников.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. У ООО "Технополис-С" была задолженность по заработной плате перед 100 сотрудниками на общую сумму свыше 20 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 11 сентября. 

Прокурор внес представление генеральному директору организации. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме. Помимо этого, выплачена компенсация за задержку зарплаты. 

Ранее мы рассказывали о том, что районные суды Петербурга взыскали 113,2 млн рублей долгов по зарплате за полгода. 

Фото: Piter.TV 

