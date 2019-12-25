Районные суды Петербурга взыскали 113,2 млн рублей долгов по зарплате за полгода

Районные суды Петербурга за первые полгода 2025 года удовлетворили требования работников на общую сумму 113,2 млн рублей, касающихся взыскания задолженностей по заработной плате, а также пеням и штрафам за просрочку платежей, сообщает издание "Деловой Петербург". Этот показатель вдвое превышает аналогичные итоги первого полугодия 2024 года, когда судопроизводством было получено 55,45 млн рублей.
Помимо количественных различий, зафиксированы и качественные тенденции: наблюдался стремительный рост обращений граждан с жалобами на невыплату заработных плат и увеличением трудовых споров в целом.
Так, в первой половине 2024 года количество судебных требований о выплате заработной платы составило 744 случая, а в аналогичном периоде 2023 года их было зарегистрировано 820.
Фото: Pxhere
