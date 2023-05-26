В Петербурге стало выгоднее сдавать комнаты в коммуналках

Комната в петербургской коммуналке может окупиться уже в течение 13 лет.

Покупка комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге для сдачи в аренду стала выгоднее, пишет РБК.

На сегодняшний день купленная недвижимость будет окупаться примерно 13 лет и принесет 7,6% годовых. Для примера, еще два года назад доходность составляла 5,3%, а окупались комнаты около 19 лет. Однако Ленинградская область обходит Петербург, так как там еще более выгодное положение у владельцев комнат. Жилье в 47 регионе (не в пригородных районах) дешевле, поэтому в сдача в аренду комнаты теперь принесет владельцу 10,5% годовых, а вложения окупятся почти за 10 лет.

Подобная ситуация наблюдается и в других регионах России. Аналитики и эксперты отмечают, что вырос спрос именно на комнаты, а не квартиры. К пример, арендованные квартиры сегодня приносят от 5,6% до 6,3% годовых.

Ранее Piter.TV сообщал, какие квартиры арендуют россияне. За два года спрос на аренду квартир в России вырос почти вдвое.

Фото: Piter.TV