СберСтрахование выяснила, какие квартиры арендуют россияне

В основном жилье хотят снять для того, чтобы жить поближе к работе, начать самостоятельную жизнь или улучшить жилищные условия.

За два года спрос на аренду квартир в России вырос почти вдвое. Сегодня возможность арендовать жилье для себя или близких рассматривает 7,7% семей. Это на 83% больше, чем в 2019 году, когда вопрос был актуален для 4,2% опрошенных. Такие данные приводит дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

В основном люди снимают жилье для того, чтобы жить поближе к работе (так ответили 43% респондентов), начать самостоятельную жизнь без родителей (13%), улучшить жилищные условия (12%). Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров. В среднем россияне готовы платить за аренду жилья 16,3 тысячи рублей в месяц. В Петербурге арендовать квартиру можно в среднем за 17,7 тысяч рублей в месяц.

Больше всего квартир выставлено в аренду в Красноярске (28,7%), Хабаровске (25%) и Томске (22,1%). Чуть меньше показатели в Москве (21,9%), Пензе (20,4%), Новосибирске (18,5%), в Петербурге (17,3%).

Защитить свое жилье от непредвиденных расходов можно с помощью страхового полиса, и арендодатели понимают это. Согласно нашему опросу, квартиры, предназначенные для сдачи в аренду, страхуются заметно чаще, чем недвижимость для собственного проживания. Сейчас в среднем по России застраховано 12,8% съемных квартир, тогда как защита обычного жилья находится на уровне примерно 7%. Денис Кузьмин, директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка

В Санкт-Петербурге возможность аренды квартиры рассматривает всего 7% процентов семей. Однако выбор у них широкий: 17% опрошенных знают людей, которые сдают квартиры или сами являются арендодателями. Сдача жилья – процесс довольно нервный и щепетильный. Чтобы уберечь себя от дополнительных переживаний, стоит задуматься о страховом полисе. Он поможет сохранить семейный бюджет от незапланированных трат на ремонт, если с квартирой что-то случится Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

При помощи программы "Защита дома" клиент Сбера может сформировать индивидуальную программу страхования под свои нужды с объемом покрытия до 2,9 млн рублей. Застраховать можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Оформить договор можно в любом отделении СберБанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберСтрахования всего за несколько кликов. При этом в приложении страховка оформляется на тот период, который необходим: на месяц, квартал или год.

В СберБанк Онлайн также можно пройти весь процесс урегулирования убытков – от подачи заявления о страховом событии до получения выплаты. Срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.

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