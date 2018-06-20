Дочь Эминема Хэйли Джейд Скотт Мэтерс поражает поклонников своим прессом

Сейчас, в свои 23 года, девушка стала настоящей красавицей и пользуется популярностью в Instagram. На днях Хэйли поделилась фото в ярко-желтом купальнике и поразила всех своим накаченным прессом. Piter.TV рассказывает детали биографии дочери певца.

История любви родителей

Роман Эминема и Кимберли Скотт начался в 1989 году, когда Кимберли было всего 16 лет. И вот 25 декабря 1995 года на свет появилась их дочь, которую они назвали Хэйли Джейд Скотт. После рождения Хэйли, Эминем удочерил еще двух девочек: ребенка жены от первого брака, Уитни и дочь сестры Ким — Алайну Скотт. Пара решила узаконить свои отношения лишь после рождения дочери, в 1999 году (на тот момент они были вместе уже 10 лет). Однако, супруги развелись после двух лет брака. В 2006 году они снова расписались, но отношения распались снова через два месяца.

Свою историю любви Эминем не раз рассказывал в клипах. И вот, девочке, которую многие видели в клипе Эминема Mockingbird, в декабре 2018 исполнилось 23 года.

Образование Хэйли Джейд Скотт

В 2014 году Хэйли окончила школу Chippewa Valley High School в Клинтоне. Причем окончила ее с отличием. В школе она была примерной и самой активной. Также в школьные годы она была королевой красоты. После Хэйли поступила в Мичиганский государственный университет на факультет психологии.

Отношения с отцом

Эминем без ума от своей любимой дочки. Они всегда были близки, а в 2002 году рэпер посвятил Хэйли песню, которую назвал Hailie"s Song.

Instagram Хэйли Джейд Скотт

Соцсеть девушка не так часто обновляет, как хотелось бы ее подписчикам, которых уже 1,5 миллиона.

Фото: hailiescott1/ Instagram

Видео: EminemMusic/ YouTube