Дочь писателя Юлиана Семенова рассказала об отце и образе Штирлица

В честь Дня военного разведчика, отмечаемого 5 ноября, Петербург посетила Ольга Семеновна, дочь знаменитого писателя Юлиана Семенова, создателя популярных произведений о разведчиках, таких как "Семнадцать мгновений весны" и "Петровка, 38". В беседе с spb.aif.ru Ольга раскрыла интересные факты из жизни отца.

Как выяснилось, Юлиан Семенов принимал непосредственное участие в поисках легендарной Янтарной комнаты, дружил с Георгием Штайном, который посвятил долгие годы изучению судьбы произведения искусства. Совместно они работали над проектом поисков, считая это важным делом.

Семенова также вспомнила эпизод, связанный с возвращением праха великого певца Федора Шаляпина на Родину. По ее словам, отец приложил немало усилий, добиваясь поддержки влиятельных политиков, таких как президент Франции Жак Ширак и Юрий Андропов.

Ольга подчеркнула, что центральный персонаж романа "Семнадцать мгновений весны" полковник Исаев тесно связан с Петербургом. Читая подробности биографии героя, можно обнаружить, что его отец проживал в Петербурге и работал преподавателем права, а у него была кузина, одарённый архитектор Ганна Прокопчук.

Кроме того, Ольга прокомментировала инициативу создания ремейка сериала с участием искусственного интеллекта, выразив одобрение идеи.

Если мы с сестрой запретим ремейки, то можем лишить молодое поколение возможности познакомиться с актуальными произведениями Юлиана Семёнова, потому что двадцатилетние просто не воспринимают старые версии и фильмы. Ольга Семеновна, дочь писателя Юлиана Семенова

Фото: Из личного архива Ольги Семёновой