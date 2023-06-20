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Ресурсный центр Ленобласти оказался в топе рейтинга от Добро.РФ
Вчера, 22:30
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Ресурсный центр Ленобласти оказался в топе рейтинга от Добро.РФ

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Он лидирует во всем Северо-Западном Федеральном округе.

ГБУ "Ресурсный добровольческий центр" Ленинградской области занял место в топе среди регионов с наилучшими результатами по развитию добровольческой деятельности. Рейтинг составлялся на портале Добро.РФ. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Ленобласти.

Ленинградские добровольцы сегодня – большая, мощная сила. Они прекрасно проявляют себя в деле помощи фронту, нашим бойцам на СВО и их семьям. Они становятся инициаторами самых нужных социальных инициатив. Поздравляю всех волонтеров с высокой оценкой их благородного труда.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Добровольцы из Ленобласти поделили место в рейтинге вместе с Москвой, но зато стали самыми эффективными в Северо-Западном Федеральном округе.

Вчера в России праздновался День добровольца (или волонтера). В связи с этим многие организации отметили успехи в волонтерской деятельности. Мы, в частности, писали о достижениях добровольцев в сфере экопросвещения среди физических лиц и НКО Санкт-Петербурга.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: волонтёрство, добро рф, помощь участникам сво, ресурсный добровольческий центр
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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