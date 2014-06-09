Сотрудники Комитета по строительству Петербурга вышли на осенний субботник

После работ всех участников ждала праздничная программа с чаепитием, аттракционами для детей и выступлениями артистов.

Представители Комитета по строительству Санкт-Петербурга приняли участие в традиционной городской акции "Добрый субботник". Около 100 сотрудников ведомства и членов их семей вышли на уборку Сада Девятого Января около станции метро "Нарвская", рассказал портал "Строительный Петербург".

Выходной день, отличная погода, такая традиция, которая берет свои истоки ещё из прошлого века. Ещё будучи маленьким, с родителями принимал участие в таких субботниках. Илья Жолобов, начальник управления по строительству метрополитена и инфраструктурных проектов

Он отметил, что такие мероприятия позволяют не только сделать город чище, но и по-новому пообщаться с коллегами.

Новые сотрудники также активно участвовали в акции.

Это прекрасная возможность сделать свой город ещё более чистым, ещё более красивым. Плюс, так как я новый сотрудник – это возможность познакомиться поближе со своими коллегами. Валерия Березникова, ведущий специалист Управления строительными проектами Валерия Березникова

После работ всех участников ждала праздничная программа с чаепитием, аттракционами для детей и выступлениями артистов. Заместитель председателя Комитета Артур Сливний пояснил, что такой формат помогает создавать праздничную атмосферу и привлекать больше участников.

Комитет по строительству проводит субботники дважды в год — весной и осенью, убирая не только Сад Девятого Января, но и Парк Строителей.

Видео: