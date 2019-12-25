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Для фан-зоны Евро на Конюшенной площади закупили еще 100 тыс. масок
Сегодня, 9:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Для фан-зоны Евро на Конюшенной площади закупили еще 100 тыс. масок

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В фан-зоне можно находиться только в маске.

Организаторы Футбольной деревни закупили для зрителей дополнительно 100 тысяч масок. Об этом накануне сообщила пресс-служба Фестиваля UEFA EURO-2020. 

Так как некоторые посетители пренебрегают средствами индивидуальной защиты, за соблюдение меры будут следить более тщательно. Об обязательности ношения СИЗ будут напоминать каждые 10 минут.

Тем, у кого нет при себе масок, их будут выдавать. С 17 июня фуд-корт на Конюшенной площади работать не будет. 

Количество посетителей футбольной деревни ограничено. Информация о наполненности площадки обновляет в режиме реального времени на сайте фан-зоны

В Футбольной деревне можно находиться с 12:00 до 24:00.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Теги: конюшенная площадь, маски, фан-зона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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