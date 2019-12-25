Для фан-зоны Евро на Конюшенной площади закупили еще 100 тыс. масок

В фан-зоне можно находиться только в маске.

Организаторы Футбольной деревни закупили для зрителей дополнительно 100 тысяч масок. Об этом накануне сообщила пресс-служба Фестиваля UEFA EURO-2020.

Так как некоторые посетители пренебрегают средствами индивидуальной защиты, за соблюдение меры будут следить более тщательно. Об обязательности ношения СИЗ будут напоминать каждые 10 минут.

Тем, у кого нет при себе масок, их будут выдавать. С 17 июня фуд-корт на Конюшенной площади работать не будет.

Количество посетителей футбольной деревни ограничено. Информация о наполненности площадки обновляет в режиме реального времени на сайте фан-зоны.

В Футбольной деревне можно находиться с 12:00 до 24:00.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ