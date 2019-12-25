На ПМЭФ Петербург проведет 20 дискуссионных сессий

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году Северная столица организует 20 дискуссионных сессий. Они будут нацелены на реализацию стратегических задач, которые закреплены в Стратегии развития города до 2035 года и программе "10 приоритетов развития Петербурга до 2030 года", рассказали в Смольном 27 апреля.

Губернатор Александр Беглов отметил практическую направленность деловой программы: ее формировали на основе предложений профильных комитетов, экспертного и бизнес-сообщества. На дискуссиях поднимутся следующие темы: роботизация, кадры, экспортная кооперация.

Мы сфокусировали региональную программу на практических аспектах реализации наших планов развития: от инвестиций в кинематограф и климатической повестки до кадрового обеспечения технологического рывка. Александр Беглов, губернатор

