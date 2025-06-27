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Под домашний арест за распространение ложной информации об использовании ВС РФ отправлен петербуржец

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Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу 27 июня. 

В апреле 2022 года фигурант разметил в одной из социальных сетей соответствующие сведения. Злоумышленника задержали, ему избрали домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: общественница из Пушкина получила свыше 5 лет в ИК за дискредитацию армии. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: домашний арест, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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