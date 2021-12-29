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В Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество
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В Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество

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Девочку госпитализировали 10 января с ожогом пищевода.

В Гатчинском районе Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочку госпитализировали 10 января с ожогом пищевода. Она находится в тяжелом состоянии и опросу не подлежит. Со слов матери, находясь по месту жительства, ее дочь по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей.

Семья не полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Петербурге 94-летняя пенсионерка отравилась средством для сантехники.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравлени
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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