В Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество

Девочку госпитализировали 10 января с ожогом пищевода.

В Гатчинском районе Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочку госпитализировали 10 января с ожогом пищевода. Она находится в тяжелом состоянии и опросу не подлежит. Со слов матери, находясь по месту жительства, ее дочь по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей.

Семья не полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Петербурге 94-летняя пенсионерка отравилась средством для сантехники.

Фото: Piter.tv