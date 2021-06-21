В квартире на Краснопутиловской улице годовалая девочка вылила на себя кипяток

По словам матери, малышка по недосмотру схватила термос и вылила содержимое на себя.

В квартире на юге Петербурга годовалая девочка обожглась кипятком. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшую госпитализировали с Краснопутиловской улицы с термическим ожогом брюшной стенки и ног, у нее поражено 15% тела. По словам матери, малышка утром 8 апреля по недосмотру схватила термос и вылила содержимое на себя. Семья мигрантов полная и на учетах не состоит. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что трехлетняя жительница Школьной улицы случайно выпила средство для очистки. Она оказалась в медицинском учреждении с воспаленным горлом. Семья девочки тоже полная, на учетах не состоит.

Фото: Piter.TV