В Московском районе Петербурга достроили детский сад с бассейном и соляной комнатой

На юге Санкт-Петербурга появился новый детский сад. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию получила компания "Капитал Истейт". Дошкольное учреждение находится на Московском шоссе рядом с пересечением с Дунайским проспектом, рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание построено в три этажа и занимает около 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на 220 детей. Здесь будут работать группы для разных возрастов — от малышей ясельного возраста до будущих первоклассников.

Планировка здания разделена по возрастному принципу. На первом этаже разместили группы для самых маленьких — детей от одного до трех лет. Здесь же находится бассейн с тренерской зоной и медицинским кабинетом, а также соляная комната, медицинский блок и кухня.

Второй этаж предназначен для детей от трех до пяти лет. Помимо игровых и спален здесь оборудован зал для музыкальных и спортивных занятий, комнаты для кружков, методический кабинет и помещения для сотрудников.

На третьем этаже расположатся старшие и подготовительные группы. Для занятий предусмотрены отдельные учебные кабинеты, а также административные и технические помещения.

Детский сад построен за счет средств инвестора и соответствует современным требованиям к безопасности и организации образовательной среды. После завершения всех формальностей объект передадут городу. Планируется, что учреждение откроется для детей 1 сентября 2026 года.

На Средней Рогатке проходит активное развитие социальной инфраструктуры.

Фото: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга