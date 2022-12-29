В Петербург из Монрепо привезут 50 лип

Сертификат на 50 деревьев весной передал петербуржцам Александр Дрозденко.

Из питомника выборгского парка Монрепо в Петербург отправляются липы, подаренные Северной столице на её 320-летие. Сертификат на 50 деревьев весной передал петербуржцам Александр Дрозденко. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Специалисты Монрепо пояснили, что осень – самое подходящее время для пересадки деревьев с открытой корневой системой. Подросшие саженцы уже сбрасывают листья и успешно приживутся в городских липовых аллеях.

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Фото: администрация Ленобласти