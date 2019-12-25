Муниципальный депутат из Петербурга предложил полностью запретить движение самокатов у школ и поликлиник

Парламентарий выразил необходимость также рассмотреть вопрос запрещения обустройства стоянок для самокатов в непосредственной близости от указанных учреждений.

Депутат муниципального образования посёлок Шушары в Петербурге, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, выступил с инициативой полного запрета передвижения электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) поблизости от объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для несовершеннолетних.

Предлагается ввести полный запрет на перемещение СИМ у зданий образовательных организаций, дошкольных учреждений, медицинских центров и иных заведений, используемых детьми. Своё предложение Ветров отправил начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, уточняет RT.

Парламентарий выразил необходимость также рассмотреть вопрос запрещения обустройства стоянок для самокатов в непосредственной близости от указанных учреждений. Депутат обратил внимание, что бесконтрольное передвижение электрических средств передвижения продолжает представлять серьёзную проблему для городских улиц большинства регионов России.

