Петербургский депутат обратил внимание на механизм самозапрета на сделки с недвижимостью

Обосновывая свое предложение, парламентарий сослался на доклад, подготовленный Общероссийским народным фронтом, адресованный президенту России Владимиру Путину и Генеральному прокурору Игорю Краснову.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил ввести механизм добровольного отказа от совершения сделок с недвижимым имуществом. Данная инициатива направлена на защиту граждан от растущего числа финансовых махинаций, связанных с телефонными звонками и сообщениями в мессенджерах.

Обосновывая свое предложение, парламентарий сослался на доклад, подготовленный Общероссийским народным фронтом, адресованный президенту России Владимиру Путину и Генеральному прокурору Игорю Краснову. Доклад акцентирует внимание на повышенном уровне кибер-преступлений.

Исследование ОНФ показало, что мошенники преимущественно действуют через голосовую связь и рассылку сообщений в приложениях WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) и Telegram. Наиболее популярными методами преступных манипуляций являются обращения якобы от лица банковских учреждений, спецслужб и мобильных операторов. При этом подавляющая часть звонков осуществляется с использованием нелегальных сим-карт.

Рябоконь подчеркнул, что большинство жертв, порядка 75%, предпочитают не заявлять о произошедшем обмане правоохранительным органам. Представители народного фронта обратили внимание на недостаточную эффективность существующих защитных механизмов, используемых мобильными операторами и финансовыми учреждениями. По мнению депутатов, меры безопасности, применяемые банками, нередко приводят к неудобствам для добросовестных пользователей услуг.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами.

Фото: Piter.TV