День тельняшки: Дворцовый мост разведут под "Эй, моряк!"

В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, в Северной столице отметят День российской тельняшки. В честь праздника запланировано немало мероприятий.

День российской тельняшки начнут праздновать в Петербурге ночью со 2 на 3 сентября. Поздно ночью празднование начнется с музыкальной разводки мостов. Дворцовый мост разведут под посвященные морю и морской столице России песни.

Шоу "Поющие мосты" начнется с известной композиции "Эй, моряк!" композитора Андрея Петрова. Песня известна многим по кинофильму "Человек-Амфибия".

В полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит залп в честь Дня тельняшки.

Также в полдень у стены Центрального военно-морского музея на площади Труда развернутся основные торжества. Здесь зрителей ждет военно-морская техника и выступление военно-морских оркестров. Остей праздника угостят макаронами по-флотски, приготовленными в полевых условиях.

В здании Центрального Военно-морского музея в этот день откроется выставка "Революционная тельняшка". Экспозицию составят история появления и создания тельняшки, портреты матросов революции и другие объекты из фонда музея.

Началом празднования Дня тельняшки можно считать 1874 го. Тогда 19 августа (1 сентября) император Александром II издал указ, которым сделал нательную рубаху частью обмундирования матросов.