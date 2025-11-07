От исторических реконструкций до концертов: как в Заневском поселении отметили День народного единства

Администрация Заневского городского поселения и муниципальный центр культуры и досуга "Кудрово" подготовили объемную интерактивно-развлекательную программу с выставкой военного вооружения, а жители города — взрослые и дети — с интересом участвовали в мастер-классах.

День народного единства — праздник, который консолидирует всех граждан, напоминая о силе нашего народа и любви к многогранной России. В Кудрово его отметили масштабно: 3 ноября обновленный парк "Оккервиль" превратился в территорию мужества, отваги и патриотизма.

Администрация Заневского городского поселения и муниципальный центр культуры и досуга "Кудрово" подготовили объемную интерактивно-развлекательную программу с выставкой военного вооружения, а жители города — взрослые и дети — с интересом участвовали в мастер-классах.

Еще в XVII веке русский народ объединялся. Сейчас пришло то время, когда у нас СВО и поэтому нам нужно также объединиться и поддержать наших ребят, дождаться их живыми с победой. Очень много народу приехало со всей России, жители очень добрые хорошие, для них специально администрация подготовила смотрите какую композицию хорошую. Ирина Моисеенко, депутат Заневского городского поселения

Праздник был насыщенным и по-настоящему увлекательным. Взрослые изучали особенности тактического ведения боя и историю отечественного спецназа, а юные энтузиасты могли поучаствовать в сборке оружия и сфотографироваться с большим арсеналом, представленном в различных павильонах. Организаторы подчеркивают, что традиции заботы об Отечестве, готовности защитить его – это как раз те ценности, которые несет в себе День народного единства.

Мы детям в Центре культуры и досуга прививаем любовь к культуре, литературе страны. Мы также занимаемся патриотическим воспитанием. Сегодня подготовили интересную программу, которая объединяет на себе работу интерактивных патриотических площадок, реконструкцию, показательный бой спецназа, но и также концертную программу насыщенную, представленную двумя нашими муниципальными центрами культуры. Это культурно-досуговый центр "Заневский" из Янино и Центр культуры и досуга "Кудрово". Мария Тырувере, директор центра культуры и досуга "Кудрово"

Главной точкой притяжения стали многочисленные экспозиции военно-патриотического клуба "Хранители истории". Здесь можно было рассмотреть настоящее боевое оружие — автоматы, гранатомёты, снайперские винтовки, пистолеты и мины. А кульминацией мероприятия стал учебно-показательный бой спецназа — зрелищная реконструкция, повествующая об актуальных методах борьбы с терроризмом русских спецслужб.

Ну во-первых надо начать с того, что дата 4 ноября — исторический праздник — это военный праздник, потому что в этот день из Кремля выбили очередных интервентов, то есть все-таки корни у него военные. Почему спецназ? А потому что день народного единства, мы как раз здесь рассказываем о народном единстве с современными угрозами, то есть в борьбе с международным терроризмом. Основная угроза сейчас да даже в локальных войнах и конфликтах все-таки это угроза от терроризма. Он может быть локальный, может быть вот как сейчас в специальной военной операции, такой достаточно уже глобального большого масштаба. Прямо вот в живую прямо вот перед зрителями можно было пощупать, потрогать детишкам, можно было собрать гильзы. Сегодня было произведено почти 3000 выстрелов, вот поэтому сувениры достались сегодня всем. Павел Бараненко, главный координатор мероприятия

Реалистичная постановка не оставила равнодушными никого из присутствующих— выстрелы, дым, гильзы, эмоции людей. Именно такие мероприятия напоминают, что мужество и непоколебимая сила духа русских людей до сих пор остаются надежной опорой нашего государства.

Так как я ращу 2 сыновей, я считаю для них это будет полезно, потому что вот на таких смотрах мы узнаем, что такое мужество отвага, что наши мужчины спецназ военные делают для мирного населения. И это здорово и с большой благодарностью, что устраиваются такие мероприятия. Татьяна Рыбакова, посетитель мероприятия

После завершения показательного боя зрители делились эмоциями — многие не скрывали восторга. Особенно дети: им удалось не только увидеть поразительные сражения вблизи, но и унести домой гильзы в качестве памятного сувенира.

На праздник приходили целыми семьями — взрослые вспоминали историю, а дети с интересом наблюдали за реконструкцией. Для Татьяны Сарычевой и её внуков Александра и Дмитрия этот день стал настоящим событием — они вместе пережили атмосферу реалистичных боевых действий и узнали больше о работе спецназа.

Мероприятие, конечно, масштабное, оно показательно очень. Мы даже немножко испугались и ушли в сторону, потому что было страшно по-настоящему. С Сашей разбирали и собирали автомат. Раньше мы это в школе проходили на время и у нас получалось, а теперь интересно, что вот так вот можно на мероприятии попробовать и потрогать. Татьяна Сарычева, посетитель мероприятия

Мне нравится, особенно из пистолетов был огонь – это прикольно, как настоящие выстрелы. Хорошо, что есть такие спецназовцы, которые могут помочь. Александр, посетитель мероприятия

Праздник в Кудрово завершился песнями и танцами юных артистов. В программе приняли участие воспитанники муниципальных центров культуры Кудрово и Янино, исполнившие музыкальные и сценические номера. Этот день ещё раз напомнил: сила России — в единстве ее народа, безмерной любви к Отчизне и уважении к подвигам героев как прошлого, так и настоящего.

Поселение растет, растут и праздники. А потому отмечали народное единство жители Заневского городского поселения целых два дня. Четвертого числа в Янино прошла развлекательно-обучающая программа "В единстве наша сила!", в рамках которой на базе муниципального дома культуры были организованы творческие мастер-классы и большой концерт.

У нас сегодня большой праздник – Жень народного единства. Мы всегда с размахом отмечаем, потому что это большой праздник прежде всего в гражданском подвиге нашего большого многонационального народа. И мы сегодня поём, танцуем, делаем кокошники, у нас сегодня большие семейные викторины, этнографический диктант. Все это в большом количестве зрителей массово и празднично! Елена Лебедева, директор культурно-досугового центра

Ярким завершением дня стала концертная программа, подготовленная воспитанниками местного дома культуры. Для жителей выступили вокальные ансамбли "Доминанта" и "Лазурь", хореографический коллектив "Кнопки", студии эстрадного танца "Изюминки" и "Дольче Вита".

Классные эмоции, очень приятный концерт, хорошая подготовка. У нас тем более выступали члены нашей семьи. Было очень здорово, нам очень понравилось на самом деле.

Ведущая также проводила интерактив с залом: расспрашивала про эту дату, про этот праздник. Тоже много интересного узнали, поэтому очень здорово провести такой вечер в компании соседей. семья Фоменко, жители Кудрово

Так, во всеобъемлющей гармонии музыки, истории и эмоций, в Заневском городском поселении отпраздновали День народного единства, который напомнил, что сила России – в её людях, в их памяти, мужестве и талантах.

