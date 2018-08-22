Видео: в Выборге отметили День российского флага

Праздничная церемония и креативный флешмоб прошли на Площади Выборгских полков.

Масштабным флешмобом отметил выборгский Дом Молодежи празднование Дня Российского флага. На площади Выборгских полков волонтеры раздавали ленточки-триколор и исполнили массовый танец. Особой популярностью мероприятие пользовалось у детей и юных выборжан.

Кроме того, ребята растянули на площади огромный флаг, который, по их словам, имеет площадь в 400 квадратных метров. Поздравить молодежь от имени администрации, а также торжественно поднять флаг пришел заместитель главы администрации Николай Шишкин.

Вся страна сегодня празднует национальный День российского флага. Наш флаг - это основной символ государства. И в этот день, в этот час я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы всю жизнь прожили с глубокими чувствами патриотизма и веры в наше сильное государство. Желаю вам больших и малых побед в вашей жизни. Николай Шишкин, заместитель главы администрации Выборгского района

Видео: канал Piter.TV