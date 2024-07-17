Реконструкция станции метрополитена "Фрунзенская" началась 1 июня 2024 года.

Петербуржцам показали, как идут демонтажные работы на станции метро "Фрунзенская". Видео опубликовал Telegram-канал "Метро. Повседневности".

Реконструкция станции метрополитена "Фрунзенская" началась 1 июня 2024 года. Ремонт пройдет в два этапа. В первый из них построят здание ЕДЦМ на базе расширенного вестибюля, произведут реконструкцию наклонного хода с заменой трех эскалаторов на четыре, обновят все технические, вспомогательные и административные помещения и заменят инженерные сети. Второй этап предполагает отделку помещений, размещение мебели, обустройство рабочих мест на этажах, создание инженерно-технической и информационно-технологической инфраструктур ЕДЦМ. Откроется для петербуржцев и гостей города "Фрунзенская" 1 июня 2027 года.

Три маршрута общественного транспорта усилят во время реконструкции "Фрунзенской".

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Видео: Telegram/ Метро. Повседневности