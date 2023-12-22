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В отношении приятелей, выбивавших долги из иностранца на Чайковского, возбудили дело о разбое
Сегодня, 9:19
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В отношении приятелей, выбивавших долги из иностранца на Чайковского, возбудили дело о разбое

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На данный момент молодые люди находятся под стражей.

Уголовное дело по статье 162 УК РФ ("разбой") было возбуждено правоохранительными органами после того, как группа молодых людей избила гражданина Ливии в центре Петербурга в связи с непогашенными долгами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как мы писали ранее, полицейские получили информацию о драке, которая произошла в одной из квартир дома № 27 на улице Чайковского накануне вечером. Они немедленно отправились на место происшествия. Заметив патрульный наряд, молодые люди попытались сбежать через окно. 21-летний парень, неудачно приземлившись, сломал ногу. Двоих его товарищей из Киришей удалось поймать, и их доставили в полицейский участок. На данный момент они находятся под стражей.

Добавим, что знакомые ливийца пришли выбивать пять тыс. рублей долга с пневматическим пистолетом и кастетом.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе полицейские по горячим следам задержали стрелявшего в собутыльника.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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