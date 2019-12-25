Смольнинский районный суд зарегистрировал дело на бывшего госслужащего

Мужчина пообещал предпринимателю сообщить о рейде, а также не привлекать его к ответственности за работу без регистрации.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Александр Ольшанский обвиняется в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, с сентября 2017-го года по ноябрь 2018-го года, Ольшанский, будучи инспектором отдела контроля №4 Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Петербурга, получил от предпринимателя 180 тыс. рублей. За это подсудимый пообещал не привлекать его к ответственности за деятельность без регистрации на территории Центрального района. Деньги были получены частями.

В 2018 и 2019 мужчина работал старшим инженером Сектора дежурной службы администрации Центрального района. На этой должности он получил взятку в размере не менее 200 тыс. рублей, а затем обманул предпринимателя, о котором шла речь ранее. Своими действиями он нанес последнему ущерб на 217,5 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге при получении взятки задержали борца с коррупцией.

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