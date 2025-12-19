Петербург в декабре 2025 года пополнился 16 тысячами новых квартир и десятками социальных объектов

В декабре 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 682 669,10 кв. м жилья.

Декабрь 2025 года стал для Санкт-Петербурга периодом активного завершения строительных проектов. По итогам месяца в городе было введено в эксплуатацию 682,6 тысячи квадратных метров жилья. Эта цифра включает 126 многоквартирных домов, которые предоставили горожанам 16 356 новых квартир, а также 80 индивидуальных жилых домов общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", лидером по объёмам сданного жилья стал Пушкинский район, где ввели 183,7 тысячи "квадратов" в 14 домах, что эквивалентно 4503 квартирам. На втором месте оказался Красногвардейский район с 111,7 тысячи квадратных метров жилья в семи новостройках (3340 квартир). Тройку лидеров замыкает Курортный район, где в эксплуатацию приняли 10 домов площадью 44,3 тысячи квадратных метров, предлагающих 795 квартир.

Параллельно с жильём в городе завершилось строительство 123 объектов социальной и общегражданской инфраструктуры.

Среди ключевых проектов:

• В Приморском районе открылись три новых детских сада.

• В Выборгском районе сдана школа на 825 мест, пожарное депо и специализированная школа для детей с инвалидностью.

• В Пушкинском районе введена в строй новая взрослая поликлиника.

• В Кировском районе завершён участок новой линии метрополитена с двумя станциями.

• На Васильевском острове появились детский сад, школа и крупная поликлиника.

• В Курортном районе реконструирована больница №40 под лабораторию клеточных технологий и открыт детский дом-интернат.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"