Совфед одобрил законопроект, направленный на дебюрократизацию строительства

Разработан проект федерального закона, направленный на дальнейшую оптимизацию и ускорение инвестиционно-строительного цикла. Ключевая новелла в рамках инициативы заключается в совершенствовании ранее введенного механизма прохождения экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы по принципу "одного окна". Другое предлагаемое нововведение – это наделение Правительства России полномочиями по установлению единого порядка подготовки и утверждения документации по планировке территорий.

Законопроект, поддержанный Минстроем России, был рассмотрен и одобрен на 548-м заседании Совета Федерации, в котором принял участие заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сокращение инвестиционно-строительного цикла ведётся по следующим принципам: "Нет порядка (регламента) осуществления процедуры – нет процедуры", "Не описан предмет процедуры и (или) нет оснований для отказа – нет процедуры", "Нет срока осуществления процедуры – нет процедуры", "Один предмет – одна процедура (исключение дублирующих процедур)", "Нет влияния на результат – нет процедуры (исключение избыточных и устаревших процедур)".

Так, проектом федерального закона устанавливается срок проведения государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации по принципу "одного окна" в рамках однократного обращения, который составляет 42 рабочих дня с возможностью продления еще на 20 рабочих дней. Кроме того, уточняются порядок представления документов в электронном виде для прохождения процедуры и срок её начала.

Фото: Минстрой