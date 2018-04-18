Популярная сеть АЗС в Петербурге получила новое имя

Популярная сеть АЗС Statoil меняет название! Теперь для петербуржцев и жителей Северо-Запада будут работать заправки Circle-K.

Яркий ребрендинг коснулся 17 АЗС в Петербурге и Ленинградской области. Среди них - и станция на Пулковском шоссе, 68. Имя - новое, а вот сотрудники и качество топлива - прежние. Сохранить лучшие традиции Statoil в России - одна из главных задач для руководства Circle K.

Это новый бренд, но те же люди. Уровень сервиса, подход к клиенту - все останется на прежнем высоком уровне. Мы гарантируем качество топлива, еды и нашего кофе. Все то, что вы всегда видели в Statoil. Это будет продолжение прекрасного проекта под новым брендом. Якоб Скрам, президент Circle K, Europe

Масштабный ребрендинг сети Statoil в России идет с февраля 2018-го. Первые обновленные заправочные станции появились в Псковской и Мурманской областях. А за два года до этого международный ритейл-бренд Circle K пришел в Европу. Новое имя получили АЗС в Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Ирландии.

Мы очень рассчитываем, что у нас появится глобальная синергия. Бренд глобальный, более 15 000 заправочных станций и магазины шаговой доступности в более чем 20 странах мира. Мы будем не только принимать опыт, но и отдавать его. Все это идет на пользу бренду и потребителю Юрий Брянцев, генеральный директор Circle K в России

В Circle-К обещают: в Скандинавии, Центральной Европе, и России клиентов ждут одинаковые стандарты качества. Где бы ни находилась заправка - на Пулковком шоссе, в заснеженном Мурманске или небольшом прибалтийском городе, вы увидите то же топливо и те же товары в магазине.

Нам важен хороший сервис. Чистые прилавки с товаром, чистые туалеты, светлые помещения АЗС. И хорошая еда. Мы работаем, чтоб эти стандарты были едиными для заправок во всем мире. Йорн Мадсен, исполнительный вице-президент Circle K в Центральной и Восточной Европе

Оценить обновленные АЗС может любой желающий. Их сотрудники уже ждут обратной связи от потребителей. Не зря развитие в постоянном диалоге с клиентами является одной из главных ценностей бренда Circle K.