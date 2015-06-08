Железо, атлеты, топливо: в Петербурге прошел спортивный баттл

Последние выходные в Северной столице были очень жаркими! Железо, атлеты и настоящий спортивный дух - все это было на спортивном празднике «ЗОЖ Circle K»!

20 октября сильнейшие атлеты Северной столицы собрались в одном месте – на АЗС Circle K на Пулковском шоссе. Чемпионы различных видов спорта пришли сюда с одной целью – победить в спортивной дуэли.





Организатор мероприятия - Топливный ритейлер Circle K. Компания активно поддерживает здоровый и спортивный образ жизни по всему миру.

Сёркл К – это глобальный международный бренд и в нашей компании спортивный образ жизни поддерживается во всех странах присутствия. Например, Сёркл К являлся спонсором нашумевшего боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Мы социально ответственная компания и часть нашей ответственности лежит в области пропаганды здорового образа жизни. Мы продаем топливо и это качественная энергия для автомобиля, мы продаем качественные продукты на наших АЗС и это энергия для водителей и их попутчиков и конечно мы хотим, чтобы наши клиенты были здоровы и энергичны. Юрий Брянцев, Генеральный директор ООО "Сёркл Кей Россия"



Участникам баттла предстояла нелегка задача - выполнить комплекс из 7 упражнений в различных дисциплинах: силовой экстрим, кроссфит, пауэрлифтинг, воркаут, спортивная акробатика и тяжелая атлетика.



В перерывах между соревнованиями выступили известные российские спортсмены, обладатели престижных премий и наград: Максим Баруздин, Виктор Блуд и Елена Кулик. А почетными гостями стали профессионалы из мира спорта - Сергей Карандашов, Денис Вовк и Александр Плавский.

Большой спорт,по-честному, он не для здоровья, а физическая культура, здоровый образ жизни - это сейчас модно, потому что фитнес-индустрия идёт вперёд, Слава Богу? и любая пропаганда такого рода мероприятий - это шаги к здоровью.



Максим Баруздин, мастер спорта по пауэрлифтингу









Прежде всего, это пример для нашего не только подрастающего, но уже и выросшего поколения, тут и дети присутствуют и взрослые мужчины и я считаю, что это важно, это должно проходить намного чаще и больше.



Виктор Блуд, чемпион мира по армлифтингу в категории до 90 кг



Гости мероприятия не остались в стороне и тоже проверили свою физическую подготовку под присмотром фитнес-инструкторов и даже сдали элементы нормативов ГТО. Лучшие получили купоны на фирменный кофе и призы от организаторов.



Спорт - основа здоровья и мы хотели бы максимально вовлекать молодежь в спортивный образ жизни. Сегодняшнее мероприятие показывает, что спорт доступен всем, им можно заниматься не только в спорт клубах, но и на обычном турникете во дворе, или, например, на АЗС Серкл К.



Юрий Брянцев, Генеральный директор ООО "Сёркл Кей Россия"



Компания Серкл К заботится не только о здоровье водителей, но и о здоровье их средств передвижения. Сотрудники компании уделяют большое внимание системе проверки качества топлива.

За много лет была выстроена сильная система контроля качества топлива на наших АЗС и мы продолжаем ее совершенствовать. Качество базового топлива, которое мы продаем на наших АЗС мы поддерживаем на самом высоком уровне, оно полностью соответствует Топливному Регламенту Таможенного Союза – это основной документ, регламентирующий качество топлива в Российской Федерации. И мы видим, что клиенты высоко это оценивают, т к после ребрендинга на наших станциях мы по прежнему встречаем каждый день наших постоянных клиентов. Также мы продолжим продавать наше премиальное топливо Fortis с улучшенными характеристиками. Юрий Брянцев, Генеральный директор ООО "Сёркл Кей Россия"



Представители Circle K отмечают, топливо и автомобиль можно сравнить с пищей, которую употребляет человек: правильная еда помогает организму отлично функционировать, а хорошее топливо помогает бережно эксплуатировать автомобиль.



Спорт Батл - это не просто мероприятие, это часть нашей стратегии, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди наших клиентов. В ассортименте магазина АЗС представлены продукты для фитнеса и спорта. На всех наших АЗС мы предлагаем нашим клиентам выпить чашечку Simply Great Coffee – это наш кофе премиум качества - энергия и бодрость для людей в пути и 0 калорий.



Юрий Брянцев, Генеральный директор ООО "Сёркл Кей Россия"



Вера Иптышева, Илья Бутаков