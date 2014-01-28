Власти Ненецкого автономного округа и эксперты Сбера объединяют усилия для цифровизации региона

Представители региональной администрации совместно с экспертами банка проанализировали успешные примеры применения AI-технологий в различных сферах.

Применение диджитал-технологий в Ненецком автономном округе обсудили участники цифрового дня, организованного правительством региона совместно со Сбером.

Работа проходила в четырех проектных командах. Представители региональной администрации совместно с экспертами банка проанализировали успешные примеры применения AI-технологий в различных сферах: государственное управление, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, образование, культура, спорт, социальная сфера, туризм и территориальное развитие. В результате сформирован пакет предложений по реализации ключевых цифровых проектов.

Правительство Ненецкого автономного округа активно развивает цифровые технологии в разных направлениях – от повышения доступности связи и интернета до использования технологий искусственного интеллекта при анализе медицинских снимков. Все эти шаги работают на главную цель – улучшить качество жизни людей. Мы, в свою очередь, готовы расширять сотрудничество и, помимо предоставления качественных банковских услуг людям, бизнесу и власти, будем и в дальнейшем делиться своим опытом в области цифровизации, оказывая поддержку правительству Ненецкого автономного округа в реализации проектов. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Развитие электронных сервисов имеет огромное значение для социально-экономического прогресса региона. Внедрение цифровых технологий способствует улучшению качества жизни, а эта задача, которую нам ставит Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Электронные сервисы упрощают доступ к образовательным, медицинским и социальным услугам. Это особенно важно для удалённых населённых пунктов, которых в нашем округе большое количество. Кроме того, развитие цифровой инфраструктуры может привлечь инвестиции и стимулировать предпринимательскую активность, особенно в сферах, связанных с туризмом и экотехнологиями. Стране требуется новая волна инноваций, и Ненецкий автономный округ готов стать пилотным регионом для внедрения передовых решений. Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа

Ранее Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве.

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