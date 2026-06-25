Бриг "Алые паруса" добавили на 3D-карту Петербурга

Теперь увидеть корабль в прямом эфире смогут не только жители города и участники фестиваля, но и миллионы россиян по всей стране

Сегодня, 25 июня, в преддверии главного праздника выпускников, легендарный бриг с "Алых парусов" был добавлен в 3D-карту города. Как стало известно "Петербургскому дневнику", теперь увидеть корабль в прямом эфире смогут не только жители города и участники фестиваля, но и миллионы россиян по всей стране. В приложении появилась динамичная 3D-модель судна, что стало настоящим событием для всех поклонников праздника.

Команда специалистов тщательно проработала цифровую версию брига, и в ночь с 27 на 28 июня она будет синхронно плыть с реальным судном по Неве, проходя под разводными мостами. Это позволит всем желающим следить за маршрутом корабля на экране своих смартфонов.

Важно отметить, что расписание разведения мостов может измениться, но 3D-корабль автоматически подстроится под новые условия. Как рассказал CMO Blink Александр Щепилов, во время "Алых парусов" в самом центре Питера появляется огромный заметный корабль с красными парусами. Теперь можно открыть смартфон, собрать своих в чате и вместе залипнуть на бриг, даже если вас и Неву разделяют километры.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не смогут увидеть генеральную репетицию "Алых парусов".

Фото: Piter.TV