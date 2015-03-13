Setl Group входит в цифровую трансформацию вместе со Сбером

Соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ-2025.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер и девелоперский холдинг Setl Group заключили соглашение о намерениях. Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Генеральный директор Setl Group Ян Изак. Ключевое направление сотрудничества — цифровая трансформация компании.

Соглашение предусматривает разработку стратегии цифровизации холдинга с использованием передовых финтех-решений и возможностей экосистемы Сбера. Для реализации целей компании будет сформирована единая цифровая платформа, построенная с помощью архитектурного консалтинга, платёжных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. Платформа устранит дублирование функций, создаст единое окно для всех подразделений компании, ускорит бизнес-процессы и снизит операционные расходы. Планируется разработать эффективную методологию управления ИТ-проектами. Партнёрство поможет Setl Group повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

Уже несколько тысяч российских компаний проходят цифровую трансформацию вместе со Сбером. Для нас это отдельный важный трек: мы делимся своей экспертизой, собственными и партнёрскими технологиями, оказываем методологическую поддержку, чтобы помочь клиентам не просто оцифровать бизнес, но и повысить его операционную эффективность. Мы рады, что теперь в числе таких компаний есть и крупный девелопер Setl Group. Будем вместе работать над тем, чтобы технологическое ядро его деятельности всегда работало как часы и с большим запасом прочности для расширения бизнеса. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Сбер ― наш стратегический партнёр, с которым мы много лет развиваем широкий спектр совместных проектов и направлений. Сейчас мы с большим энтузиазмом открываем новую главу в сфере нашего сотрудничества. Для холдинга Setl Group это стратегически важный этап на пути к цифровой трансформации, ведь Сбер ― признанный лидер в области цифровых технологий и инноваций. Уверены, что данная коллаборация позволит нам не только укрепить свои позиции в отрасли и ускорить развитие нашей компании, но и задаст новые стандарты технологичности в девелопменте, станет примером использования современных инструментов для повышения качества строительства в целом. Ян Изак, Генеральный директор Setl Group

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка