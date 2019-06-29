Стало известно, что горело на Костюшко

Сегодня утром, 25 декабря, в Московском районе произошел пожар. В 8:33 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на улице Костюшко, 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Огонь распространился по площади четыре квадратных метра. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.
Спасатели эвакуировали жильцов с последних этажей. На улицу вывели 15 человек.
В 9:02 утра пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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