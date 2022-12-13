Фильм "Чебурашка" уже доступен для просмотра в Okko

Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов.

С 16 марта пользователи онлайн-кинотеатра Okko, который входит в подписки СберПрайм и СберПрайм+, могут посмотреть самый кассовый фильм в истории российского кинопроката – "Чебурашка".

Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов. За десять дней он обогнал предыдущего рекордсмена, комедию Клима Шипенко "Холоп". Режиссёр фильма – Дмитрий Дьяченко, в картине сыграли известные российские актёры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

Сбер – генеральный партнёр фильма. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия "Союзмультфильм" при участии телеканалов "Россия-1" и СТС при поддержке Фонда кино. С подпиской СберПрайм, в которую уже входит онлайн-кинотеатр Okko, "Чебурашку" можно посмотреть с 16 марта. Новые клиенты могут оформить подписку по специальной цене.

Интересные факты о съёмках фильма:

– Чебурашка – персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые он появился в книге "Крокодил Гена и его друзья" в 1966 году.

– Для съёмок фильма было использовано шесть тонн апельсинов.

– Работа над сценарием фильма "Чебурашка" длилась 1,5 года.

– Съёмки велись с сентября 2021 по июнь 2022 года в Москве и Подмосковье, а также в живописных локациях в Пятигорске, Кисловодске и Сочи.

– До начала съёмок создатели собрали и утвердили единую цветовую палитру фильма, которой в процессе производства придерживались все цеха и департаменты.

– Помимо актёров, в съёмках "Чебурашки" участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана.

– Ещё один важный герой фильма – легендарный советский мотороллер "Муравей", любимое транспортное средство Гены в исполнении Сергея Гармаша.

– После долгих обсуждений, какого роста должен быть главный герой, создатели фильма остановились на 65 см: Чебурашка примерно по колено взрослому человеку.

– Эмоции и голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko