Цен на товары для приготовления борща снижаются, заявила Набиуллина

Глава ЦБ отметила, что цены на так называемый "борщевой набор" снижаются и эта тенденция сохранится.

В Банке России фиксируют снижение цен на картофель, капусту, морковь, свеклу и лук, которые входят в "борщевой набор". Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров Центробанка.

"На наш взгляд, это сезонная история", - добавила Набиуллина. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий качество урожая было ниже. Из-за этого уже в 2021 году запасы исчерпались быстрее, а новый урожай еще не успел поступить на прилавки. Это и повысило цены на продукты "борщевого набора".

Ранее омбудсмен Анна Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты.

Видео: YouTube / Банк России