Цен на товары для приготовления борща снижаются, заявила Набиуллина

В Банке России фиксируют снижение цен на картофель, капусту, морковь, свеклу и лук, которые входят в "борщевой набор". Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров Центробанка.
"На наш взгляд, это сезонная история", - добавила Набиуллина. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий качество урожая было ниже. Из-за этого уже в 2021 году запасы исчерпались быстрее, а новый урожай еще не успел поступить на прилавки. Это и повысило цены на продукты "борщевого набора".
Ранее омбудсмен Анна Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты.
Видео: YouTube / Банк России
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