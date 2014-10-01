Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге в августе составила 7,7 тысячи рублей

В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Санкт-Петербурге составила 7 698,8 рубля, в то время как в Москве этот показатель достиг 8 021,6 рубля, сообщает ТАСС.
На уровне страны минимальная стоимость продуктового набора на одного человека снизилась впервые с начала года, составив 6 655,6 рубля в августе. Это на 0,78% ниже уровня июля и на 10,6% выше, чем в начале года. Эти данные представлены ассоциацией "Руспродсоюз".
Наиболее доступные цены на продукты фиксируются в Мордовии и Белгородской области, где минимальная корзина стоит 5 453,6 рубля и 5 548,1 рубля соответственно.
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