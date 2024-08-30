Врач рассказала, как восстановить режим питания после отпуска

Эндокринолог отметила, что похудение – это забег на длинную дистанцию. Снижение веса за маленький срок приводит обычно к серьезным проблемам со здоровьем.

Эндокринолог Елизавета Быченкова рассказала, как избавиться от лишних килограммов после отпуска и восстановить режим питания. Врач дала рекомендации петербуржцам в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист отметила, что чаще всего во время отпуска толстеют те, кто перед отдыхом садился на жесткую низкокалорийную диету, пытаясь создать фигуру мечты. Потерянные килограммы очень быстро возвращаются, ведь на отдыхе обычно много вкусной еды.

Эндокринолог отметила, что похудение – это забег на длинную дистанцию. Снижение веса за маленький срок приводит обычно к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому не стоит выбирать диеты из разряда "сбросить 7 килограммов за 7 дней".

Для тех, кто хочет похудеть, важно соблюдать режим сна. Организм человека нуждается в ранних пробуждениях и ранних отходах ко сну. Нужно ложиться спать не позже 23:00.

Существует золотое правило диетологии – это 30:30:40 – соотношение белков, жиров и углеводов в такой пропорции. Соблюдая эту пропорцию, может выбирать те продукты, к которым у него больше лежит душа. Елизавета Быченкова, эндокринолог

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