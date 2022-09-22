Петербуржцам рассказали, как гаджеты сказываются на здоровье ребенка

Ребенок может стать раздражительным или апатичным.

Врач-невролог Юлиана Борейша рассказала, какой вред могут нанести гаджеты здоровью ребенка. По словам медика, у школьников, которые часто пользуются смартфонами и планшетами, происходит незрелость нервной системы. Такие дети становятся нервными или, напротив, апатичными. Об этом врач рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Из-за гаджетов у детей и подростков снижается концентрация внимания, пропадает мотивация к учебной деятельности. В этом процессе большую роль играет дофамин.

Это связано с гормоном дофамин, который выделяется, когда мы получаем удовольствие. Получить его от просмотра телефона и игры в него — гораздо легче, чем от учебной деятельности, потому что к учебной деятельности нужно приложить больше усилий. Юлиана Борейша, врач-невролог

Когда дети играют в игры на мобильных телефонах, они вовсе не отдыхают. В это время зрительный канал связи перегружается, дети испытывают когнитивную нагрузку.

Невролог добавила, что детям до трех лет категорически запрещено использовать гаджеты. Дошкольникам старше этого возраста можно давать телефон максимум на 15 минут. Лучше всего включить обучающий ролик или мультфильм, а затем обсудить его. Детство нужно посвящать играм на свежем воздухе и развивающей деятельности.

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