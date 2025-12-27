Петербург и Ленобласть стали одними из самых популярных направлений для путешествий в феврале

Средняя продолжительность февральских туров оказалась короткой — порядка двух ночей.

Яндекс Путешествия обработали статистику бронирования жилья в России за февраль 2026 года и выяснили, что самыми популярными зимними направлениями стали Москва и Московская область, а вслед за ними расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Петербург и окрестности заняли второе место по количеству заездов, набрав 14% от общей доли поездок. Несмотря на высокую популярность, проживание в регионе оставалось доступным по цене: средняя стоимость ночлега в феврале составляла 5 560 рублей, что существенно ниже ценников большинства иных топовых маршрутов.

Интересен тот факт, что в списке активных туристов оказались и сами жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области: на их долю пришлись 9% всех броней. Традиционно наибольший спрос исходил от обитателей больших городов, однако значительный рост интереса к российским маршрутам зафиксирован и среди населения Самарской, Ростовской и Свердловской областей.

Средняя продолжительность февральских туров оказалась короткой — порядка двух ночей. Бронирование происходило чаще всего незадолго до приезда, ориентировочно за семь дней. Единственными исключением стали маршруты к горнолыжным курортам, покупку билетов на которые туристы осуществляли заблаговременно, минимум за две недели до вылета.

Ранее Петербург стал лидером в рейтинге направлений весеннего отдыха.

Фото: unsplash (Vojtech Bruzek)