Дополнительная бригада для уборки мостов сформирована в Петербурге

Для выполнения этих работ используется 40 единиц специализированной уборочной техники, 8 единиц малой механизации и привлечено 64 сотрудника для ручной уборки.

В Петербурге после прошедшего снегопада специализированные подразделения "Мостотреста" ведут активную борьбу со снегом на мостовых сооружениях. Как сообщили представители данной организации, проводятся работы по расчистке тротуаров, набережных вдоль ограждений у воды, а также подземных и надземных переходов.

Для выполнения этих работ используется 40 единиц специализированной уборочной техники, 8 единиц малой механизации и привлечено 64 сотрудника для ручной уборки.

Основная часть объектов, подлежащих обязательной обработке противогололедными средствами, находится в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Как подчеркнул руководитель отдела комплексной уборки "Мостотреста" Дмитрий Пестов, на данный момент первоочередной задачей является полное удаление снега с конструкций для обеспечения безопасности движения на разводных мостах и главных маршрутах общественного транспорта, создание снежных валов для дальнейшего вывоза снега на плавильные станции, а также очистка тротуаров и пешеходных зон.

Ранее мы сообщили о том, что разводка двух мостов прошла в Петербурге в ночь на 14 и 15 декабря.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"