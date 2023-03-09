Парочку болтливых лосей засняла видеоловушка в Ленобласти

Эти животные издают звуки не только осенью во время гона, но и зимой.

В Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти видеоловушка засняла парочку болтливых лосей. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 30 декабря.

Эти животные издают звуки не только осенью во время гона, но и зимой. Пара обсуждала что-то важное: можно разобрать даже отдельные слова.

Брачный период у лосей давно закончился, а эта парочка все не может расстаться. У самца уже и рог один отпал, но он, похоже, отказывается уходить от своей беременной невесты. Павел Глазков, биолог

Фото: пресс-служба Нижне-Свирского заповедника