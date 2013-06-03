На парламентских выборах Болгарии лидирует партия власти

Партия "ГЕРБ" набирает более 23 голосов.

На выборах в парламент Болгарии побеждает правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии". Об этом сообщает ТАСС.

Партия набрала более 23% голосов и на 5% опережает ближайших конкурентов. По данным ЦИК, на втором месте идет партия "Есть такой народ". Тройку лидеров закрывает "Болгарская социалистическая партия".

В новый парламент также проходят партии "Демократическая Болгария", "Движение за права и свободы" и гражданская платформа "Встань. Мафия вон". Остальные не прошли в парламент страны, так как не преодолели необходимый 4%-й избирательный барьер.

Подсчет голосов продолжается.

Всего в выборах приняли участие 22 партии, восемь коалиций, а также независимые кандидаты. На места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. Голосование проводилось на 12 тыс. избирательных участках.

Ранее мы сообщали, что парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия и.о. премьер-министра.

Видео: YouTube / Канал 5 Телевизија