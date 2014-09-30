Более 22,1 тонны опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Сотрудники экологической аварийной службы ГУП "Экострой" провели 30 выездов, включая 29 обследований мест после устранения аварийных ситуаций и одно обследование химического загрязнения.

С 21 по 27 октября жители города сообщили в аварийные экологические службы о 419 случаях, касающихся экологической безопасности.

Сотрудники экологической аварийной службы ГУП "Экострой" провели 30 выездов, включая 29 обследований мест после устранения аварийных ситуаций и одно обследование химического загрязнения. Они собрали 3 кг люминесцентных ламп, 1 кг ртутьсодержащих отходов и 2 медицинских термометра.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" отреагировали на шесть сигналов о потенциальном загрязнении водоемов нефтепродуктами, совершив соответствующие выезды. Во всех указанных местах был проведен визуальный контроль акваторий. Активной пеной обработаны участки рек Фонтанки, Мойки, Красненькой и Обводного канала в районе Советского моста в Кронштадте.

За указанный период горожане сдали более 22,1 тонн опасных отходов через систему приема таких отходов. Более 12,7 тонн составили автомобильные шины, 3,3 тонны — бытовая техника и оргтехника, включая картриджи и индивидуальные испарители, 2,6 тонны были химическими отходами, около 2 тонн — батарейками и аккумуляторами, 768 кг — люминесцентными лампами, 142 кг — светодиодными лампами, а также 324 кг просроченных лекарств и 27 кг термометров.

Для обращения по вопросам экологической безопасности работает круглосуточная мобильная экологическая дежурная служба по телефону: 417-59-36.

Фото: Комитет по природопользованию